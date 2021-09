경기도 인권센터, 26개 도 공공기관 '인권침해 실태조사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 인권센터가 다음 달 도 산하 26개 공공기관 직원을 대상으로 인권침해 실태 조사를 벌인다. 전체 공공기관을 대상으로 인권 실태 조사를 벌이는 것은 이번이 처음이다.

경기도 인권센터는 다음 달 공공기관 전체를 대상으로 직장 내 괴롭힘과 성희롱ㆍ성폭력, 차별 등 전반적인 인권상황을 파악해 제도개선안을 마련하기로 하고 실태 조사를 진행할 계획이라고 2일 밝혔다.

조사대상은 도 공공기관에서 근무하는 정규직, 무기계약직, 기간제근로자 등 총 7400여명의 직원이다. 기관 및 응답자의 특성을 고려해 10월 중 온라인 설문과 방문 조사를 병행한다. 외부 전문기관도 이번 조사에 참여한다.

특히 고용 형태나 직급 등을 이유로 기본적 권리를 부당하게 제한하는 등 차별 소지가 있는지를 살펴보고, 직장 내 괴롭힘과 성희롱ㆍ성폭력 피해 경험 등을 중점적으로 점검할 계획이다.

도 인권센터는 실태조사 결과를 분석해 기관별 특성에 따른 인권보장 및 제도개선 방안을 마련할 예정이다.

인권침해 사실이 확인될 경우 '경기도 인권보장 및 증진에 관한 조례'에 따라 직권조사를 실시해 인권 문제 개선도 추진한다.

도 인권센터 관계자는 "도 공공기관을 대상으로 실시하는 첫 번째 인권침해 실태조사인 만큼 최선을 다하겠다"며 "이번 실태조사를 계기로 인권의 사각지대 없이 도 공공기관의 직원들이 더 나은 환경에서 근무할 수 있는 여건이 마련되기를 기대한다"고 밝혔다.

도 인권센터는 도와 소속 행정기관, 공공기관, 도의 사무 위탁기관, 도의 지원을 받는 사회복지시설 등에서 발생한 인권침해 및 차별행위에 대해 상담ㆍ조사 등 구제업무를 수행하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr