성남시, 생애 주기별 맞춤 복지 웹페이지 개설

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 2일 나이별, 유형별 복지지원 혜택 정보를 알려주는 '성남시민 맞춤 복지 웹페이지'를 개설했다.

해당 웹페이지는 시민이 쉽게 접속할 수 있도록 성남시 홈페이지 첫 화면에 전면 배치했다.

웹페이지를 클릭하면 '생애주기별', '유형별' 두 개의 선택 메뉴가 나온다.

생애주기별 메뉴는 임신ㆍ출산, 영유아, 아동ㆍ청소년, 청년, 중장년, 노년 등 6개 단계별 복지제도를 안내한다.

이중 임신ㆍ출산 단계는 예비ㆍ신혼부부 건강검진, 난임 부부 시술비 지원, 출산장려금 지원 정보를, 노년 단계는 맞춤형 노인돌봄 서비스, 노인 일자리, 기초연금제도 등의 복지서비스를 알 수 있다.

유형별 메뉴는 생활보장, 장애인, 다자녀, 다문화, 여성 등 5개 분야로 분류해 복지서비스 정보를 제공한다.

생활보장 분야는 국민기초생활보장제도, 자활사업, 의료급여사업 등의 지원내용을 알 수 있다.

시 관계자는 "내년에는 시민참여 온라인 신청 통합 플랫폼 웹페이지, 코로나19 지원사업 전용창구 웹페이지를 추가 개설할 계획"이라고 설명했다.

