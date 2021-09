'지인에게 살해된 30대' 추정 시신, 전남 영암호에서 발견

[아시아경제 박준이 기자] 지인과 숙박업소에서 만난 이후로 연락이 끊긴 30대 여성으로 추정되는 시신이 수색 중이던 경찰에 발견됐다.

1일 전북경찰청 등에 따르면 경찰은 이날 오후 2시5분쯤 전남 해남군 영암호 해암교 상류 3~4㎞ 지점에서 A(39)씨로 추정되는 시신을 발견했다.

경찰은 드론으로 호수 인근을 살피다가 시신을 발견하고 육안으로 성별이 여성인 것과 A씨가 외출했을 당시와 같은 옷을 입은 사실 등을 확인했다.

발견 당시 시신은 수풀에 걸려 있었으며, 심하게 부패한 상태였던 것으로 전해졌다. A씨의 가족은 신원 확인과 운구를 위해 현장으로 이동 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 살해하고 유기한 혐의(살인 등)로 B(69)씨를 구속해 조사 중이다.

B씨는 지난달 15일 오후 8~9시에 무안군 한 숙박업소에서 A씨를 살해한 뒤 유기한 혐의를 받고 있다.

지난달 17일 A씨 가족의 미귀가 신고를 받고 추적에 나선 경찰은 B씨를 유력 용의자로 특정해 지난달 24일 긴급체포했다.

