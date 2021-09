향토서 번 기업, 향토 인재 키우는 데 쾌척 … 피엘엠, 포항시에 장학금 기탁

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 포항 향토 전기공사 기업인 ‘피엘엠’이 경북 포항시에 500만원을 쾌척했다.

포항시는 지난해 장학금 500만원 기탁에 이어 올해도 포항시 인재육성 장학금으로 500만원을 맡겼다고 1일 밝혔다.

피엘엠은 포스코 조명정비부분 외주 파트너사로 장애인평생교육원의 노후정비 철거와 시설 조명 전체를 LED조명으로 교체하는 재능기부 봉사활동을 펼치고 있다.

또 코로나19 극복을 위한 성금 기탁 등 다양한 분야에서 사회공헌과 환원 사업을 벌여오며 지역사회와 나눔과 상생을 실천하고 있다.

이호우 피엘엠 대표는 “지난해에 이어 올해도 모두가 힘든 상황이지만 코로나19로 인해 학업에 어려움을 겪는 지역 학생들이 포항의 미래를 책임질 인재로 커나갈 수 있도록 돕고 싶다”고 말했다.

피엘엠 측은 “조금이라도 도움이 되고자 장학금 기탁 활동을 해오고 있다”며 꾸준한 나눔 실천을 약속했다.

이강덕 포항시장은 “코로나로 기업들이 힘든 시기인데도 피엘엠은 잊지 않고 지속해서 포항을 챙겨주고 있다”며 고마움을 표했다.

