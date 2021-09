영광군, 6일부터 ‘행복한 영광 아트스페셜’ 공모

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지역 문화·예술 활동을 활성화하고 군민 모두가 공감하고 소통할 2021년 군민과 함께하는 ‘행복한 영광 아트스페셜’ 공모를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 공모는 군민의 문화수준을 향상시키고 문화 복지정책을 실현코자 실시되는 사업으로 참가 대상은 시각예술분야(회화, 공예, 서예, 조각 등)의 순수 미술 및 전시 가능한 모든 예술분야의 작품을 공모한다.

신청자격은 지역을 기반으로 예술 활동을 하고 군 관내에 거주하고 있는 예술인 단체 및 개인이다.

접수기간은 오는 6일부터 14일까지 군청 홈페이지에서 신청 양식을 내려받아 작성 후 영광예술의전당으로 직접 방문 접수하면 된다.

접수된 전시 프로그램은 예술성, 적합성, 실현가능성 등을 검토해 특성에 따라, 분야별 또는 장르별로 심의를 거쳐 선정된 작품은 내달부터 영광예술의전당 전시관에서 펼쳐진다.

군 관계자는 “계속되는 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 관내 예술인들에게 힘이 되고 희망이 되길 바라고 심신이 지친 군민들에게는 이번 ‘아트스페셜’을 통해 예술작품과 함께 잠시나마 쉬어가는 문화 공감의 장이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

