울산교육청, 퇴직교원 정부포상 전수식 열어

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시 교육청이 30일 교육청 외솔회의실에서 퇴직교원을 대상으로 정부포상 전수식을 열었다.

이날 정부 훈·포장을 전수받는 인원은 8월말 정년퇴직한 교원 32명, 지난 2월말 명예퇴직한 교원 96명 등 모두 128명이다.

이번 전수식 행사는 사회적 거리두기 3단계 수칙을 준수해 참석을 희망한 35명을 대상자로 개최했다.

◎ 정부포상자 명단

◆ 황조근정훈장(초등13명, 중등1명)

<초등>

△구영초김옥란 △영화초 심외보△반천초 양광식△울산양정초 이경혜 △삼산초 이정화 △구영초 이혜영 △옥산초 정정태 △울산초정행원 △월계초 조영숙 △명정초 주은경 △내황초 차기창△옥동초 채연숙 △삼신초 최미옥

<중등>

△학성여자중 최향미

◆ 홍조근정훈장(유치원1명, 초등13명, 중등14명)

<유치원>

△내황유치원 김선희

<초등>

△삼산초 강영주 △명정초 김길연 △수암초 김동자 △격동초 김용자 △명정초 김정해 △매산초 노지현 △송정초 손복익 △영화초 양선희 △울산초 윤필주 △매산초 장혜란 △강동초 정애경 △매산초 정욱남 △언양초 조구순

<중등>

△울산에너지고 김봉택 △화봉고 김영오 △연암중 김정자 △언양중 배기정 △울산고 배태호 △두광중 송선주 △효정중 안무정 △신정고 안문영 △울산미용예술고 이병호 △다운고 이용우 △현대공업고 이창재 △달천중 전혜옥 △울산강남고 차상옥 △울산과학고 홍기자

◆ 녹조근정훈장(초등9명, 중등7명)

<초등>

△덕신초 김병숙 △ 매곡초 김선희 △동부초 류미정△병영초 송종명 △신정초 양주석 △울산남부초 이미화 △천곡초 이병연 △강동초 이향숙 △개운초 한정옥

<중등>

△범서고 김경진 △천곡중 김영순 △울산강남중 문성주 △울산여자고 심정현 △무룡중 안흥태 △울산여자고 이경규 △울산여자고 정진규

◆ 옥조근정훈장(초등21명, 중등23명)

<초등>

△동백초 김선미 △화봉초 김선율 △녹수초 김수연 △격동초 김숙자 △울산남부초 김현숙 △삼정초 박경희 △명정초 박봉서 △화봉초 박양미 △외솔초 박은재 △영화초 박춘애 △화봉초 송선자 △매산초 안흥숙 △매산초 오계선 △다운초 이명진 △개운초 이순학 △남외초 이정림 △용연초 정희원 △명정초 조미경 △명촌초 조연옥 △고헌초 최선영 △울산초 황영민

<중등>

△신정중 고주택 △태화중 구점덕 △현대청운중 김경덕 △성신고 김경철 △범서고 김동인 △천상중 김용석 △현대중 김충식 △우신고 김해봉 △태연학교 김환규 △함월고 박인화 △함월고 박재원 △우신고 안광환 △현대고 안용기 △현대중 안정자 △태화중 이규환 △현대청운중 이동희 △동평중 이미경 △효정중 이주현 △신선여자고 정둘선 △문수고 최인숙 △울산여자상업고 최진연 △울산중 한용식 △울산서여자중 황교순

◆ 근정포장(초등7명,중등13명)

<초등>

△성안초 김윤동 △울산양정초 김정원 △도산초 김현경 △삼산초 류미라 △영화초 문운엽 △화봉초 양귀숙 △매곡초 정연희

<중등>

△남창고 강미옥 △장검중 구분자 △동평중 권위태 △언양고 김신영 △범서중 문병우 △울산서여자중 양계련 △대송고 이회정 △울산생활과학고 정익화 △진장중 주미향 △남외중 최선련 △대현중 최태옥 △신정중 하은희 △울산제일중 황금순

◆ 대통령표창(중등1명)

<중등>

△남목고 성종숙

◆ 교육부장관표창(초등3명, 중등2명)

<초등>

△매곡초 권계현 △언양초 장현선 △백합초 정주현

<중등>

△농소중 이선화 △방어진고 정정인

영남취재본부 홍정환 기자 siggeg1391@asiae.co.kr