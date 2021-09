'2021 경기세계도자비엔날레' 홍보대사에 배우 이선빈

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 한국도자재단이 1일 '2021경기세계도자비엔날레' 공식 홍보대사로 배우 이선빈을 위촉했다.

이선빈은 2016년 드라마 '마담 앙트완'을 통해 데뷔한 뒤 2017년 드라마 '미씽나인'에 출연해 MBC 연기대상 여자 신인상을 받았다. 이어 2019년 드라마 '번외수사', 2021년 영화 '미션 파서블' 등에서 주연으로 활동하며 밝고 긍정적인 이미지로 대중의 사랑을 받고 있다. 이선빈은 앞으로 도자비엔날레 홍보 및 전시프로그램 등에 적극 참여하게 된다.

최연 한국도자재단 대표는 "연기에 대한 뜨거운 열정과 다채로운 매력을 지닌 이선빈 배우는 새롭게 변화한 2021경기세계도자비엔날레 행사 취지 및 이미지와 맞는다"며 "이선빈 배우가 도자비엔날레의 고정관념을 깨고 관람객들에게 새로운 메시지를 전해 줄 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 '2021경기세계도자비엔날레'는 경기도가 주최하고 한국도자재단이 주관하며 '다시 쓰다 Re:Start'를 주제로 다음 달 1일부터 오는 11월28일까지 경기도자미술관(이천), 경기생활도자미술관(여주), 경기도자박물관(광주) 일대와 비엔날레 온라인 플랫폼(kicb.co.kr)에서 열린다.

