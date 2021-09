[아시아경제 이민지 기자] STX중공업 STX중공업 071970 | 코스피 증권정보 현재가 5,680 전일대비 40 등락률 +0.71% 거래량 641,583 전일가 5,640 2021.09.01 13:26 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반토막 계좌 구원해 줄 “ㅇㅇㅇ” 바이오 株! 단 돈 4천 원대 황금주또 맞췄어요! 18년 만에 찾아온 'ㅇㅇㅇ' 황금주! 내일 시초가 무조건 공략하세요 close 은 232억원, 124억원 규모의 선박용 엔진 공급계약 두 건을 대신조선 주식회사와 체결했다고 1일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr