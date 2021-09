닥터자르트, ‘시카페어 익스프레스’ 캠페인 실시

[아시아경제 이승진 기자] 닥터자르트가 고객 혜택을 강화한 ‘시카페어 익스프레스’ 캠페인을 새롭게 실시한다고 1일 밝혔다.

‘시카페어’는 닥터자르트의 대표 라인이다. 닥터자르트는 매년 다른 주제의 ‘시카페어 캠페인’을 통해 시카페어를 보다 많은 소비자들이 경험할 수 있도록 캠페인을 선보이고 있다.

이번 캠페인은 일상화된 마스크 착용과 외부 자극으로 인해 365일 민감해지는 피부를 빠르게 바로잡는다는 의미를 담은 ‘민감급복 리페어’를 슬로건을 내세웠다.

캠페인은 닥터자르트 공식 홈페이지에서 진행하는 ▲'마이 시카페어 데이', 시카페어 체험단 & 포토 리뷰 이벤트 ▲'추석선물도 시카페어와 함께' 기획전을 비롯해 오는 11월까지 3개월간 순차적으로 선보일 계획이다.

닥터자르트 관계자는 “11월까지 다양한 채널에서 다채롭고 풍성한 혜택을 제공할 예정이니, 올 가을에는 많은 고객이 ‘시카페어’의 빠른 진정 및 리페어 효과를 경험해보기를 바란다”고 전했다.

