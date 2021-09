정몽구 명예회장, '백신센터 설립' 사재 100억원 기부

고려대의료원 내년 완공 목표

"국산 개발 도와 국민 성원 보답"

[아시아경제 이창환 기자] 정몽구 현대자동차그룹 명예회장이 고려대학교의료원이 추진 중인 ‘정몽구 백신혁신센터’ 설립 및 운영을 위해 100억원을 기부한다. 정 회장은 현재까지 수천억원의 재산을 사회에 환원하며 사회 발전에 기여하고 있다.

1일 현대차그룹은 정 명예회장이 사재 100억원을 고려중앙학원에 기부했다고 밝혔다. 기부금은 정몽구 백신혁신센터를 운영할 고려대의료원에 전달돼 코로나19 이후 글로벌 감염병 예방 및 치료를 위한 국산 백신 개발과 연구 인프라 확충 등에 사용된다.

정 명예회장은 "현대차그룹을 성원해주신 국민들께 도움이 되기 위해 국산 백신 개발에 기여할 백신혁신센터에 기부하게 됐다"며 "감염병을 극복해 건강과 행복을 되찾는데 조금이나마 힘이 되기를 바란다"고 기탁 취지를 밝혔다.

전일 고려대 인촌기념관에서 열린 기부금 약정 체결식에는 정 명예회장을 대신해 정의선 현대차그룹 회장이 참석했다.

정 회장은 "정 명예회장님은 사회의 어려운 이웃을 돕기 위해 언제나 고민해 오셨다"며 "국내 최고 수준의 의료 연구진으로 구성된 고려대의료원이 백신혁신센터를 설립하고 대한민국 백신 주권을 확보하는 과정에 명예회장님의 뜻이 더해져 의미가 깊다"고 말했다.

고려대의료원은 내년 완공을 목표로 바이오메디컬 연구와 산학협력, 교육을 담당할 ‘메디사이언스파크 (Mediscience Park)’를 조성하고 있다. 메디사이언스파크의 대표 시설인 정몽구 백신혁신센터는 백신 및 치료제 기초 연구와 감염병 대응 미래융합 역량을 확보할 예정이다.

정 명예회장은 평소 국민들로부터 받은 성원에 보답해야 한다는 소신을 강조해 왔으며 이를 꾸준히 실천해왔다.

대표적인 사례는 2007년 사재 8500억원을 출연해 미래인재 육성, 소외계층 지원, 문화예술 후원 등 다양한 분야에서 공익사업을 펼치는 ‘현대차 정몽구 재단’을 설립한 것이다.

현대차 정몽구 재단은 지난해까지 13년간 사회공헌 사업에 총 2219억원을 집행했다. 직간접 수혜 인원만 해도 83만여명에 달한다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr