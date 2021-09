사상 최대 마약 밀수 잡았다 … 부산지검, 1300만명 투약 1조3천억원 필로폰 적발

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 1300만명이 투약할 수 있는 시가 1조원 넘는 양의 사상 최대 마약 밀수가 적발됐다.

부산지검 반부패강력수사부(부장검사 최혁)는 멕시코에서 1조3000억원(소매가 기준) 상당 필로폰 404.23kg을 밀반입한 마약사범 30대 A(남)씨를 구속기소 했다고 1일 밝혔다.

A씨는 공범 B씨와 공모해 2019년 12월과 지난해 7월 두 차례에 걸쳐 멕시코로부터 수입한 원통형 기계부품인 헬리컬기어 20개에 필로폰 404.23kg을 은닉해 밀수입한 혐의를 받고 있다.

부산본부세관과 부산지검 대규모 마약류 밀수사건 전담팀은 수사 착수 단계부터 국정원, 해외기관과 공조해 멕시코로부터 밀수입한 필로폰 중 호주로 수출된 필로폰을 제외하고 국내에 남아 있는 필로폰을 모두 압수했다.

압수한 필로폰 404.23kg은 1350만명이 동시 투약할 수 있는 양으로 국내 마약 밀수 사상 최대 규모다. 소매가로는 1조3000억원 상당이다.

부산지검은 해외에 체류하면서 A씨에게 범행을 지시하고 주도한 밀수사범 B씨를 추적 중이다.

