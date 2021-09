▶정책기획본부 사회혁신정책센터장 이희권 ▶평가분석본부 혁신정보분석센터장 김용희 ▶재정투자분석본부 R&D예산정책센터장 박소희 ▶과제지원시스템통합실무추진단 NTIS팀장 정정규 ▶경영기획본부 인재경영실장 권명화

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr