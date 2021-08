모더나 1차 접종 후 '대머리'된 日 여성…2차도 접종한 이유는

의료진 "항체 형성 위해 2차 접종 필수"

[아시아경제 나예은 기자] 모더나사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 1차 접종한 뒤 탈모 부작용을 겪었다고 주장한 20대 일본 여성이 최근 2차 접종도 완료했다고 밝혔다. 항체 형성 완료를 위해선 2차 접종이 필수적이라는 의료진 권고에 따라서다.

일본 매체 뉴포스트세븐은 '모더나 백신 접종 후 머리카락이 다 빠졌다'고 호소했던 일본 여성 A(28)씨가 7월 말 2차 접종을 완료했다고 31일 보도했다.

앞서 지난 7월28일 모더나 백신 2차 접종을 받은 A씨는 블로그에 "많은 분들이 2차 접종은 하지 않는 게 어떠냐며 진심으로 걱정해주셨지만 2차를 맞지 않는다면 항체도 얻지 못하고 대머리만 된다는 생각이 들어 접종을 결심했다"고 밝혔다.

A씨는 "지난 7월 현지 보건소에 백신 부작용에 대해 구제신청을 했지만, 아직 당국의 결정은 이뤄지지 않은 상황"이라고 전했다.

한편 이 매체가 일본의 행정기관인 후생노동성에 '백신과 탈모'의 인과성을 문의한 결과, "8월 4일까지 약 7400만 건의 화이자 백신이 접종됐다"며 "이중 탈모 부작용 의심 보고가 3회 들어왔지만, 백신과 탈모증의 인과성은 아직 밝혀진 바 없다"는 답변이 돌아온 것으로 알려졌다.

앞서 A씨는 지난 6월29일 모더나 1차 접종 당시 탈모 부작용을 호소했다. 접종 당일 주사를 맞은 팔에 통증만 느낄 뿐, 발열 등 다른 증상은 보이지 않았던 A씨는 접종 이틀 후부터 머리카락이 빠른 속도로 빠지기 시작했다고 주장했다.

그는 "접종 사흘째 욕실 배수구에 작은 쥐 1마리 크기의 머리카락 뭉치가 쌓여 있었고, 일주일 후엔 원형탈모 흔적을 발견했는데 점점 크기가 커졌다"고 설명했다. 이어 "접종 14일째부터는 가발을 쓰고 직장에 출근했고, 17일째엔 생애 처음으로 두피에서 바람을 느끼는 체험을 했다"고 덧붙였다.

A씨는 평소 기저질환도 없었던 것으로 알려졌다. 그는 "병원에서 각종 검사를 해도 탈모증의 원인을 찾을 수 없었다"면서 백신 부작용을 의심했다. 그러나 백신과 탈모의 연관성을 증명하는 것은 현실적으로 어렵다며 답답함을 호소했다.

실제로 코로나19 후유증으로 탈모가 나타날 수 있다는 사실은 이미 알려졌지만, 아직 모더나 등 mRNA(메신저 리보핵산) 백신을 비롯한 다른 코로나19 백신과 탈모와의 관계성은 임상시험 등에서 밝혀지지 않았다.

A씨는 "접종 3주 정도 지난 7월21일을 기점으로 머리카락이 빠지는 기세가 멈췄다"며 "지금은 백신을 접종한 사람과 하지 않은 사람 중 10년이 지난 사람은 아무도 없기 때문에 접종 후 상태에 대한 정보를 모으는 시기(이다). 내가 여러분에게 하나의 정보가 됐으면 좋겠다"고 전했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr