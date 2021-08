"정말 한심하다" 노마스크·함성까지…수천명 몰린 日 음악 축제

일본 아이치현 힙합 페스티벌서 수천명 몰려

노마스크·밀착접촉·함성 등 방역수칙 미흡

"이기적", "의료진 희생 짓밟아" 日 시민들 분노

[아시아경제 임주형 기자] 매일 1만명 이상의 신규 확진자가 나오는 등 코로나19 감염이 심각한 일본에서 수천명이 밀집한 대규모 음악 축제가 열려 논란이 불거졌다. 축제에 참가한 관객들 중 상당수는 마스크를 벗고 함성을 지르는 등, 방역 수칙을 지키지 않은 것으로 전해졌다.

30일(현지시간) 일본 NHK 방송, 아사히 신문 등 일본 매체들에 따르면 지난 28일부터 29일까지 이틀간 아이치현 도코나메시에서는 음악 축제 '나미모노가타리 2021'이 개최됐다.

나미모노가타리는 일본 최대의 힙합 페스티벌이다. 당초 주최 측은 행사장 내 마스크 착용, 1m 거리두기 유지, 함성 금지 등 방역수칙을 사전에 공지했다. 그러나 축제 당일 방역 수칙을 제대로 지키는 관객은 거의 없었던 것으로 전해졌다.

공연이 끝난 뒤 사회관계망서비스(SNS), 일본 온라인 커뮤니티 등에 올라온 사진·영상 등을 보면, 많은 젊은이가 밀집한 가운데 마스크를 벗거나 환호성을 지르는 장면이 보인다.

또 관람객들은 서로 신체가 밀착 접촉할 정도로 가까이 붙어 있었으며, 음악에 맞춰 파도를 타는 듯 몸을 움직이는 장면도 포착됐다.

주최 측에 따르면 행사 입장권은 지난 29일까지 약 6000장 팔렸으며, 스폰서에게 제공된 2000장을 합하면 총 8000개의 입장권이 배포됐다.

아이치현은 이번 행사장 입장객을 최대 5000명 이하, 혹은 시설 정원 50%까지로 제한했다. 그러나 8000명 가까운 사람들에게 입장권이 배포된 만큼, 실제 행사장에 몰린 인원은 제한을 초과한 것으로 보인다.

이와 관련, 주최 측은 "이벤트 당일 8000명이 넘는 관객이 왔다"며 "사회적 거리두기가 지켜지지 않았고 매우 밀집한 상태가 되고 말았다"고 설명했다.

사진을 본 현지 누리꾼들은 분노를 쏟아냈다. 코로나19 확산이 심각한 상황에 일부 몰지각한 시민들이 부주의한 행동을 벌였다는 지적이 나왔다.

한 일본 트위터 이용자는 "미국에서 벌어진 일이겠거니 하고 클릭해 봤더니 우리나라였다"라며 "의료진과 국민들이 코로나19 비상사태로 고통스러워 하는데 너무나 이기적인 행동"이라고 질타했다.

또 다른 누리꾼은 "정말 한심한 상황"이라며 "자신의 부주의로 코로나에 걸린 사람들에게 의료 지원을 해주지 않는 법률이라도 있었으면 좋겠다"라고 분통을 터뜨렸다.

오무라 히데아키 아이치현 지사는 이번 축제를 주최한 업체를 향해 항의문을 내고 "의료 종사자의 노력을 짓밟는 행위"라며 강하게 비판하기도 했다.

논란이 커지자 주최 측은 공식 홈페이지에 사과문을 내고 "지역의 여러분과 음악 업계나 행사업계를 지지해 준 여러분 등에게 많은 폐와 근심을 끼쳤다"며 "진심으로 사과한다"고 고개를 숙였다.

한편 NHK에 따르면 30일 기준 일본의 코로나19 신규 확진자 수는 1만3638명을 기록했다. 일본에서는 지난 3일부터 신규 확진자 수가 1만명을 넘어섰으며, 지난 19일부터 21일까지 사흘 연속으로 2만5000명을 초과하기도 했다.

