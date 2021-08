21년도 성과지표를 바탕으로 올해 추진 계획 등 공유





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 광양경찰서는 31일 경찰서 4층 백운마루에서 각 과장, 계·팀장 등 28명이 참석한 가운데 사회적 거리두기 기본 방역지침을 철저히 준수하며 치안 종합성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회는 21년 치안 성과 중간 결과를 점검해 잘된 점을 공유하고 향후 치안 성과를 내실 있게 추진하자는 의미와 치안 고객만족도 향상을 위해 마련됐다.

장진영 서장은 “치안 고객만족도와 치안 성과 향상을 위해 노력하는 직원들을 격려한다. 각자의 자리에서 모두가 공감 할 수 있는 치안을 실현해 시민에게 칭찬과 신뢰받을 수 있는 광양 경찰이 돼 달라”고 당부했다.

