IS, 카불 공항 로켓포 발사 배후 자처

카불 공항 겨냥 로켓포 발사…美 방어시스템이 차단

모두 차단 여부는 불확실…사상자 아직 미상

[아시아경제 이민우 기자] 미군 철군 시한 전날인 30일(현지시간) 아프가니스탄 수도 카풀 공항을 겨냥해 발사된 로켓포를 두고 극단주의 무장 단체 이슬람국가(IS)가 배후를 자처했다.

이날 주요 외신들은 IS가 이날 카불 공항을 겨냥해 6발의 로켓을 발사했다며 텔레그램을 통해 공격의 배후를 자처했다고 전했다. 미국 당국자가 이번 공격이 이슬람 국가의 현지 지부인 IS-K(이슬람국가 호라산)의 소행일 수 있지만 속단하기는 이르다고 밝힌 바 있지만 IS까 나서서 스스로의 범행이라고 주장한 것이다.

앞서 이날 오전 카불의 하미드 카르자이 국제공항을 겨냥해 로켓포가 발사됐다. 미 당국 관계자는 이를 미군 방어시스템이 차단했다고 밝혔다. 다만 모든 로켓포가 차단됐는지는 확실치 않다고 덧붙였다. AP통신은 현지 목격자를 인용해 로켓포가 공항 인근 살림 카르완 지역도 타격했다고 보도했다. 현지 외신들도 카불 내 여러 곳에 로켓이 떨어졌다고 전했다. 톨로뉴스는 로켓 6발 중 5발이 차단됐다고 알렸다.

미 CNN방송은 로켓포 차단에 방공요격체계(C-RAM)가 가동됐다고 전했다. C-RAM은 날아오는 로켓의 움직임을 감지하는 카메라와 요격 체계로 구성된 것으로 알려졌다. 미군은 지난 몇 년간 바그람 공군기지 등 현지 군사 기지와 공항 등 주요 시설에 C-RAM을 구축해왔다.

한편 로켓 공격으로 인한 사상자는 보고되지 않았다. 이번 공격 상황은 조 바이든 미국 대통령에게도 보고됐다. 백악관 측은 이에 대해 "바이든 대통령은 지상의 미군을 보호하기 위해 필요한 것은 무엇이든 하라는 명령을 재확인했다"고 밝혔다.

카불 공항에서는 철군 시한을 앞두고 막바지 대피 작전이 진행 중이다. 지난 26일 IS-K의 카불 공항 자살폭탄 테러로 미군 13명이 숨지기도 했다. 아프간 주민 사망자는 170명에 달하는 것으로 전해졌다. 이에 미군은 전날 카불에서 추가 자폭테러 위험이 있는 차량을 공습하기도 했다. 이 과정에서 민간인 사망자가 발생했다는 소식도 전해졌다. CNN방송은 당시 공습에 어린이 6명이 포함된 일가족 9명이 숨졌다고 이들의 가족을 인용해 전했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr