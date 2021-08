은성수 "코인 과열 경고는 작심발언...2030 분노 이해"

[아시아경제 박지환 기자] 은성수 금융위원장이 취임 2년 만에 금융위원회를 떠나는 자리에서 젊은 세대의 '과열'된 가상화폐 투자를 잘못된 길로 표현한 데 대해 실언이 아니라 "마음 먹고 한 경고였다"고 강조했다.

은 위원장은 30일 이임식에 앞서 언론과 만나 "가상자산 시장이 과열된 데 대해 누군가, 언젠가는 얘기해야 하는 것이었고, 마침 정무위에서 질문이 나왔기에 대답했다"며 당시 국회 정무위원회 답변이 나온 배경을 설명했다. 그러면서 은 위원장은 "미리 내용을 준비해서 한 말이었는데 약간 흥분했더라"고 덧붙였다.

지난 4월 정무위에 출석한 은 위원장은 "(젊은이들이) 잘못된 길로 가면 어른들이 얘기해 줘야 한다"고 발언해 논란을 일으켰다. 이후 은 위원장의 자진사퇴를 촉구하는 국민청원이 제기됐고 여기에 20만명이 넘게 동의했다.

은 위원장은 "국민청원 제기가 개인적으로 유쾌한 일은 아니었다"면서 "다만 20·30대의 분노는 이해한다"고 했다.

그는 공매도에 관해서도 "욕을 얻어 먹더라도, 개방된 금융시장에서 우리나라만 공매도를 금지할 수는 없었다"면서 올바른 결정이었다고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr