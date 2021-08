전해철 "코로나 지원금, 중앙·지방 협력해 차질 없이 지급"

행안부 장관 주재, 243개 지자체 부단체장 회의 개최

국민지원금, 소상공인 손실보상, 추석 민생안정대책 등 민생정책의 원활한 추진 당부

[아시아경제 임철영 기자] 전해철 행정안전부 장관이 30일 관계부처와 243개 전국 모든 자치단체가 참여한 가운데 중앙·지방 정책협의회의를 개최하고 코로나19 상생 국민지원금의 차질 없는 지급을 당부했다.

전 장관은 이날 영상으로 열린 회의에서 "이번 상생 국민지원금과 소상공인 손실보상을 통해 코로나19 장기화로 피해를 입은 다수 국민을 위로하고, 생활 안전망 확보와 지역경제에 보탬이 될 것으로 기대한다"며 "신속한 지원이 절실한 만큼 각 자치단체가 철저한 준비와 집행을 통해 국민들이 적기에 그 효과를 체감할 수 있도록 중앙과 지방이 함께 협력해서 속도감 있게 추진해달라"고 당부했다.

회의에서 행안부는 국민지원금 신청 지급 절차, 사용처 등을 포함한 세부시행계획을 발표하고 일선 현장에서 국민지원금이 신속하고 원활하게 집행될 수 있도록 지자체의 철저한 사전준비와 협조를 요청했다. 특히 지역 주민들이 국민지원금을 편리하게 받아서 사용할 수 있도록 선불카드, 지역사랑상품권 등의 지급수단을 충분히 확보하는 한편 지역사랑상품권 가맹점이 확대될 수 있도록 적극적인 협조를 자치단체에 당부했다.

또한 지역주민의 불편을 최소화하기 위해 콜센터 인력을 확대하고, 고령자와 장애인 등을 대상으로 ‘찾아가는 신청’이 운영될 수 있도록 선제적으로 준비해줄 것을 자치단체에 요청했다.

중기부는 코로나19 확산방지를 위한 정부의 직접 방역조치를 받은 소상공인들의 경영상 손실을 보상하기 위해 도입된 손실보상 제도를 소개하면서 기초지자체 내 접수창구 개설 및 지방중기청과의 협조체계 구축, 기관별 방역조치 현황 파악 등 신속 정확한 손실보상과 지원 단계별로 원활한 업무수행을 위한 지자체의 차질 없는 준비와 적극적인 지원을 요청했다.

이밖에 행안부는 ▲학원·미인가 교육시설·체육시설 방역관리 강화 ▲2021년 추석 연휴 민생안정대책 등에 대해서도 협조해줄 것을 요청하고 지역 현안에 대한 건의사항도 수렴했다. 추석을 앞두고 주요 성수품 가격 상승 등으로 민생경제 어려움이 가중될 우려가 있으므로 자치단체의 세심한 대책 시행과 더불어 소속 공무원이 민생업무에 매진할 수 있도록 방역 민생업무 관련 적극행정 추진 여건 조성을 독려했다.

한편 이번 회의에는 유은혜 사회부총리도 참석해 각급 학교 개학 및 대학 개강을 맞아 학원, 미인가 교육시설 등에 대한 선제적 예방과 강화된 방역 조치를 시행해 줄 것도 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr