두 자녀 무료 아파트 ‘충남 꿈비채' 입주자 모집

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 내달 아산에서 ‘충남형 더 행복한 주택(이하 행복주택)’ 입주자 모집이 시작된다. 행복주택은 충남도가 추진하는 저출산 극복 핵심사업으로 주택 입주 후 자녀 출산에 따라 임대료를 감면 또는 전액 지원하는 것을 골자로 추진된다.

30일 도에 따르면 행복주택은 아산·천안·당진·서천·예산 등 5개 시·군에 총 1015호 규모로 건립된다. 주택 브랜드 이름은 ‘충남 꿈비채’며 분양은 건설형 915호와 매입형 100호로 나뉜다.

이중 아산은 내달 27일 건설형 부문에 입주자 모집공고를 낸 후 10월 11일~25일 입주 청약신청과 내년 1월~2월 당첨자 발표를 거쳐 내년 7월 입주를 시작한다. 분양규모는 600호로 5개 시·군에 행복주택 중 공급물량이 가장 많다.

아산 행복주택은 배방읍 북수리 일원 아산배방월천지구 공동주택 2블럭에 위치했으며 2만5582㎡ 부지(건축연면적 7만2440㎡)에 지하 2층·지상 8층~25층 규모로 건립된다. 이날 현재 공정률은 60%를 기록하고 있다.

공급 면적별 세대는 ▲36㎡(18평) 60세대 ▲44㎡(20평) 180세대 ▲59㎡(25평) 360세대 등이다.

행복주택 보증금은 3000만원∼5000만원으로 표준임대보증금과 비슷하고 월 임대료는 면적에 따라 9만원, 11만원, 15만원으로 책정된다.

단 행복주택 입주자는 입주 후 자녀 1명을 출산했을 때 임대료의 50%, 자녀 2명을 출산했을 때는 임대료 100%를 감면받게 된다. 거주 기간은 기본 6년에 자녀 출생에 따라 10년까지 연장할 수 있다.

행복주택은 애초 주거비 부담이 적은 주택공급으로 결혼 및 출산 친화적 환경을 조성하기 위해 추진한 사업으로 민선7기 출범과 함께 시작됐다.

도는 현재 아산 외에도 천안 사직동에서 28호 규모의 행복주택이 내년 7월 준공을 목표로 파일공사와 흙막이 설치를 마무리 했으며 당진 채운동에선 내년 12월 준공을 목표로 100호 규모의 주택건립이 추진되고 있다.

또 서천 군사(25호), 홍성 내포(75호), 예산 주교(87호)에서 내년 8월~10월 행복주택이 순차 준공될 것으로 보인다.

앞서 도는 천안 10호, 보령 3호, 서산 7호 등 매입형 행복주택 20호 공급을 마쳤고 이중 천안 두정동 매입형 주택 입주자의 경우 지난해 12월 입주 10여일 만에 자녀를 출산해 행복주택 첫 임대료 감면 혜택을 받기도 했다.

양승조 충남도지사는 “충남형 행복주택은 주거 불안으로 결혼과 출산을 주저하는 청년과 신혼부부에게 새로운 희망을 심어주기 위해 시행되는 도의 역점 사업”이라며 “도는 앞으로도 지역 청년과 신혼부부를 위한 실익 있는 주거제도를 마련하는데 주력할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr