버거킹은 청양고추로 매콤함을 더한 '앵그리 너겟킹'을 새롭게 출시한다고 30일 밝혔다.

100% 국내산 치킨으로 만든 ‘너겟킹’은 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 식감으로 많은 사랑을 받는 버거킹의 인기 사이드 메뉴다. 새롭게 선보이는 ‘앵그리 너겟킹’은 알싸한 청양고추를 추가해 한국인이 사랑하는 매운 맛을 더한 것이 특징이다.

앵그리 너겟킹은 4조각 2400원, 6조각 3600원, 10조각 6000원에 구매할 수 있다.

버거킹의 치킨 사이드 메뉴를 한꺼번에 즐길 수 있는 ‘딜리버리팩’으로도 만나볼 수 있다. 딜리버리팩은 ‘바삭킹’ 4조각과 ‘앵그리 너겟킹’ 6조각, ‘너겟킹’ 6조각으로 구성됐다.

신메뉴 출시를 기념해 일부 매장에서는 ‘앵그리 너겟킹’ 8조각을 정가보다 50% 이상 할인된 2200원에 판매하는 행사를 진행한다.

