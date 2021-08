[아시아경제 김유리 기자] 29일(현지시간) 미국과 탈레반이 정한 아프가니스탄 철수 시한을 이틀 앞둔 가운데 수도 카불에서 폭발음이 들렸다고 AFP통신 등 외신이 보도했다.

아프간 정부 측 보안 요원은 이 폭발음이 로켓 공격에 의한 것이라며 포탄이 가옥에 떨어졌다는 보고가 있다고 전했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr