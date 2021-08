출연작 사라지고 탈세 혐의도…연예인들 겨누는 中 당국의 칼끝 (종합)

중국 당국, 연예 산업 규제안 내놔..인기 차트 발표 금지 등 포함

탈세 등 일부 연예인들의 위법행위가 배경인 것으로 분석

[아시아경제 박현주 기자] 중국 당국이 빅테크·사교육에 이어 이번에는 연예계를 향해 칼을 빼들었다. 당국이 분배 중심의 '공동 부유' 구호를 내세워 많은 수입을 올리는 데다 대중에게 큰 영향을 끼치는 연예인을 희생양으로 삼았다는 분석이 나온다.

29일 중국 공산당 기관지인 인민일보는 잇따른 연예인들의 위법 행위와 관련, 방송 프로그램이 대중에게 끼치는 영향을 고려할 때 이들에 대한 교육과 관리가 필요하다고 지적했다. 전날 관영 글로벌타임스도 "미성년자들의 가치를 왜곡하고 사회적 거버넌스를 위험하게 하는 아이돌 팬덤 문화를 정화해야 한다"면서 "외국 세력에 이용되고 중국의 정치적 안정을 위협할 수 있다"고 주장했다.

연예 관련 단체들도 연예계를 향한 비판을 쏟아냈다. 이날 관영 신화통신에 따르면 지난 25~26일 중국문련 등 음악가와 영화인, 방송 예술가 등 다수의 연예 관련 단체들이 '직업윤리와 작업 기풍 건설' 관련 좌담회를 열었다. 좌담회에서는 "예술계에 종사하려면 먼저 윤리관을 정립해야 한다", "예술가가 언행을 가볍게 해서는 안 된다" 등의 발언이 나온 것으로 알려졌다.

이는 최근 일부 연예인들의 불미스러운 사건에 말미암은 것이란 분석이 나온다. 지난 16일 아이돌 그룹 엑소의 전 멤버인 캐나다 국적자 크리스 우(중국명 우이판)가 성폭행 혐의로 공안에 체포된 데 이어 지난 27일 유명 배우 정솽은 탈세 혐의로 벌금 2억9천900만 위안(약 540억원)을 부과받았다.

지난 26일에는 드라마 '황제의 딸'과 영화 '적벽대전 등에 출연했던 배우 자오웨이의 작품이 중국 내 온라인 사이트에서 사라졌다는 보도가 나왔다. 자오웨이는 지난 2014년 말 알리바바의 영상사업 자회사인 알리바바픽처스에 약 31억 홍콩달러(약 4천655억원)를 투자해 6천억 원의 수익을 낸 것으로 알려졌다.

중국 당국은 자오웨이의 주식 투자에 제동을 걸기 위해 증권시장 5년 진입 금지 처분을 내렸지만, 자오웨이는 모친의 명의로 증권시장에 계속 투자해온 것으로 전해졌다.

이외에도 최근 자오웨이는 지난 2001년 욱일기를 연상케 하는 드레스를 입었던 사실이 재조명되면서 논란이 된 바 있다.

한편 중국 내에선 이미 연예 산업 규제안이 발표됐다. 지난 26일 국가인터넷정보판공실(CAC)은 연예인 인기 차트 발표를 금지하는 등의 내용을 담은 '무질서한 팬덤에 대한 관리 강화' 방안을 내놨다. 이 방안에는 미성년자가 연예인을 응원하기 위해 돈을 쓰는 것을 엄격히 금지하는 등의 내용이 포함됐다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr