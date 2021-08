바이든, "카불테러 보복 공습, 마지막 아니다…대가 치르게 할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 아프가니스탄 카불 공항 테러에 대한 미군의 보복 공습과 관련해 이번 공습이 마지막이 아니라며 추가 공습 가능성을 시사했다.

28일(현지시간) 바이든 대통령은 성명을 통해 "이번 공습이 결코 마지막이 아닐 것"이라며 "우린 극악무도한 공격에 연루된 이들이 누구든 계속 추적해 대가를 치르게 할 것"이라고 밝혔다.

앞서 미국은 미군 13명 등 사망자가 발생한 카불 공항 입구 테러에 대한 응징을 다짐했으며, 이후 공습을 통해 이번 테러의 배후를 자처한 이슬람국가(IS)의 아프간 지부인 IS 호라산(IS-K) 거점에 대해 공습을 단행, 고위급 2명을 제거했다.아프간 동부 낭가르하르주에서 공격용 무인기를 통한 공습으로 2명이 사망하고 1명이 다쳤다고 미 국방부는 밝혔다. 민간인 사상자는 없었던 것으로 전해졌다.

바이든 대통령은 성명에서 "나는 우리 군과 무고한 시민을 공격한 테러 집단을 추적하겠다고 했고 이미 쫓고 있다"면서 "누구든 미국에 해를 입히고 미군을 공격하려 할 때 대응할 것이며, 그것에는 의심의 여지가 없다"고 강조했다. 이어 "현장 상황은 계속 극도로 위험하고 공항 테러 위협은 여전히 크다"면서 "군 지휘관들은 24∼36시간 내 공격 가능성이 매우 크다고 했다"고 우려했다.

바이든 대통령은 "가능한 모든 조처로 군 보호를 최우선으로 하라고 지시했고, 현장에서 이들을 보호하기 위한 모든 권한과 자원, 계획을 갖도록 보장했다"며 "군은 안전하게 철수하고 임무를 완수하는 동안 그리할 수 있다고 확언했다"고 했다. 이어 "카불의 위험한 상황에도 우린 계속 시민들을 대피시키고 있다"며 "군이 떠난 뒤에도 사람들의 아프간 대피를 돕는 준비에 대해 논의했다"고 전했다.

바이든 대통령은 이번 테러로 희생된 13명의 장병을 향해 "타인의 생명을 구하면서 미국의 가장 높은 이상을 위해 희생한 영웅"이라고 칭한 뒤 "그들의 용기와 이타심이 위험에 처한 11만7천 명을 안전한 곳에 이를 수 있게 했다"고 추모했다.

