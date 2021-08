아프간 특별입국자 재검 대상 17명 중 4명 코로나19 확진… 생활치료센터로 긴급 이송

어린이 2명 포함… 증상 심하지 않아

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 아프가니스탄 특별입국자 중 어린이 2명을 포함한 4명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

28일 법무부는 지난 26일 인천공항에 입국하면서 받은 유전자증폭(PCR) 검사에서 미결정 판정을 받은 재검 대상 아프간 특별입국자 17명 중 4명이 재검사를 통해 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

확진자 4명 가운데 2명은 각각 세대가 다른 성인이며, 나머지 2명은 10세 남자 어린이와 11세 여자 어린이다.

이들은 전날 진천 국가공무원인재개발원 임시생활지원시설에 입실할 당시 발열 등 특이증상이 없었고, 자가격리 중에도 별다른 증상이 나타나지 않았던 것으로 알려졌다.

법무부는 방역수칙에 따라 확진자를 가족과 분리한 뒤 실시한 의료진의 검진 결과 모두 경증 환자로 확인됐다고 밝혔다.

법무부는 119 소방구급대 차량 4대를 이용해 천안 청소년수련관 생활치료센터로 긴급 이송 조치한 후 방역을 실시했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr