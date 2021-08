'박수홍·박유천·한예슬' 폭로 김용호, 활동 중단 선언…"내 안에 괴물 있어"

[아시아경제 황수미 기자] 연예인의 사생활 관련 폭로를 이어오던 유튜버 김용호씨가 유튜브 활동 전면 중단을 선언했다.

김씨는 27일 자신의 유튜브 채널 '김용호연예부장'에서 진행한 라이브방송을 통해 이같은 소식을 전했다. 그는 "남들을 괴물이라고 공격하면서 내 안에 또 하나의 괴물이 있다는 것을 알게 되면서 더 폭주하기 전에 멈춰야겠다는 생각이 들었다"며 "스스로 당당해질 때까지 방송을 못 할 것 같다"고 밝혔다.

이날 방송에서 김씨는 그동안 자신이 유튜브 방송을 통해 의혹을 제기했던 연예인들을 언급했다. 그러면서 "남을 찌르는 칼에 내가 너무 취해 있었던 게 아닌가, 내 칼에 너무 피를 많이 묻힌 게 아닌가 싶었다. 너무 많은 원한이 쌓였다"고 했다.

이어 "초기에는 아무것도 없는 황무지에서 시작해야 했기 때문에 강하게 나갔어야 했다. 그 이후에 내가 너무 거기에 취해 있었다보니 폭주가 됐고, 그 결과 소송도 많이 걸리고 재판도 받으면서 '선을 넘었다'는 반성을 했다"고 덧붙였다.

김씨는 "좌파 독재 시대에 나름 내 역할을 했다고 생각한다"고 말하기도 했다. 그러다 이내 "어느 순간 내가 권력이 됐다. 나랑 친했던 연예인들도 요즘 나를 어려워한다"며 "정우성이나 김제동 같은 좌파 연예인들에게 경고의 역할까지 한 건 좋았는데 어느 순간부터 자만했던 것 같다"고 전했다.

그는 "더 혹독하게 저를 채찍질하겠다"며 오열하기도 했다. 그러면서 "협박을 받거나 압력이 있는 것은 아니다. 내 문제일 뿐"이라고 강조했다.

앞서 김씨는 조국 전 법무부 장관의 '여배우 후원설'을 제기하며 명예훼손 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또 최근 한예슬, 박수홍, 박유천, 이근 등 연예인과 유명인들을 상대로 사생활 의혹을 폭로해 피소됐다.

김씨는 한예슬 연인의 과거를 비롯해 박수홍의 데이트 폭력 의혹, 박유천이 팬들을 상대로 성관계를 했다는 의혹 등을 제기하며 '폭로 유튜버'로 이슈 메이커가 됐다. 하지만 결국 자신도 최근 유흥주점 직원에게 폭언을 내뱉는 음성이 담긴 영상이 공개되면서 사생활 논란과 비난에 휩싸였다.

한편 연예부 기자 출신인 김씨의 유튜브 채널 '김용호연예부장'은 구독자가 66만5천여 명에 달한다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr