"코로나로 망친 내 인생, 中이 배상하라"… 중국 상대로 소송 건 남미 청년

자녀 4명 둔 가장… 코로나로 실직



[아시아경제 나예은 기자] 아르헨티나의 한 남성이 코로나19가 자신의 인생을 망쳤다며 중국과 세계보건기구(WHO)를 상대로 손해배상소송을 제기했다.

26일(현지시간) 현지 언론에 따르면 부에노스아이스주 라모스메히아에 거주하는 마티아스 베르갈리(39)는 코로나19 감염 후 완전히 달라진 자신의 생활 모습을 공개하며 중국과 WHO에 20만달러(약 2억3384만원)의 손해배상액을 청구했다.

네 자녀를 둔 그는 호텔에서 웨이터로 근무하며 가족을 부양했지만 지난해 말 호텔이 경영난으로 문을 닫으며 4년째 다니던 일자리를 잃었다. 이후 생계를 유지하기 위해 급하게 할부로 자동차를 구입해 하루 16시간씩 우버 택시 기사로 일했지만, 지난 3월 코로나19에 감염되면서 다시 일자리를 잃고 말았다.

당시 아르헨티나는 코로나19로 의료시스템이 무너져 도움도 받지 못했다. 그는 "입원을 하려고 했지만 병원에서는 아무도 나를 돕지 않았다. 그곳에서 혼자 생을 마감하는 것보다는 집에서 죽는 게 낫다고 생각했다"고 말했다.

그는 최근 3000명의 코로나19 희생자를 대리하는 로펌 '포프라브스키 국제법 사무소'의 설립자이자 CEO인 파트리시오 포프라브스키를 우버 고객으로 만나 중국과 WHO에 손해배상을 청구하기로 결정했다고 밝혔다.

그러면서 "초기 관리에 소홀했던 중국에 최소한의 책임감이 있다면 반드시 피해를 배상해야 한다"고 주장했다.

한편 포프라브스키와 함께 소송을 진행하는 코로나19 피해자 중 사망자의 친척은 100만 달러, 중증 환자의 경우 50~70만 달러, 가벼운 증상을 보인 사람은 20만 달러를 손해보상 금액으로 제시한 것으로 알려졌다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr