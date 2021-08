[위클리中企]코멕스산업·상도가구·평소생활·콜라비팀

[아시아경제 김종화 기자] 50년 전통의 주방생활용품 기업 (주)코멕스산업이 간편하게 접어 보관할 수 있는 '폴딩 캠핑박스'를 출시했고, 상도가구는 시스템행거 '모던하임'의 매출이 큰 폭으로 증가했다고 밝혔다.

코멕스 신제품 '폴딩 캠핑박스 56ℓ' 출시

주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업(코멕스)이 간편하게 접어 보관할 수 있는 '폴딩 캠핑박스 56ℓ'를 출시했다. 폴딩 캠핑박스 56ℓ는 아웃도어 활동 시 물품 운반 및 수납용, 테이블 등으로 다양하게 활용 가능한 캠핑박스에 폴딩(folding)과 양면 개폐 기능을 추가한 제품이다. 사용 후 손쉽게 접을 수 있어 이동이 간편하며 보관 시에는 공간을 효율적으로 사용할 수 있다. 감각적인 밀리터리 컬러로 캠핑 감성도 살려준다.

폴딩 캠핑박스 56ℓ는 튼튼하고 견고한 가로, 세로 골조로 설계돼 다단으로 쌓아도 하중을 안정적으로 지탱해준다. 56L의 넉넉한 사이즈로 아웃도어 활동에 필요한 다양한 아이템 보관에 용이하며 야외에서 테이블로 사용하거나 트렁크 정리함으로도 활용하기 좋다.

양면 개폐 기능도 갖췄다. 폴딩 캠핑박스 56ℓ는 앞면과 뒷면 모두 열 수 있어 다단으로 쌓았을 때 위에 있는 박스를 내리지 않아도 어느 방향에서든 내용물을 쉽게 꺼낼 수 있다. 견고한 잠금장치를 탑재해 운반도 쉽다. 대부분의 폴딩박스는 뚜껑이 없거나 덮개형으로 돼 있지만 폴딩 캠핑박스 56ℓ는 잠금장치가 있어 기울거나 뒤집혀도 뚜껑이 열리지 않는 안정적인 구조를 갖췄다.

폴딩 캠핑박스 56ℓ는 코멕스 오프라인 판매채널과 공식 온라인 쇼핑몰 코멕스몰에서 구매할 수 있다.

코멕스 관계자는 "날씨가 선선해지며 찾아온 캠핑 성수기에 맞춰 캠핑박스에 폴딩 기능을 추가해 더욱 편리하게 사용 가능한 폴딩 캠핑박스 56ℓ를 출시했다"면서 "감각적인 디자인에 편의성을 강화한 폴딩 캠핑박스 56ℓ와 함께 즐거운 아웃도어 활동을 누리시길 바란다"고 전했다.

상도가구 시스템행거 '모던하임' 매출 전년 동기比 441% 성장

상도가구의 시스템행거 '모던하임'의 매출이 큰 폭으로 증가했다. 상도가구는 올해 1월부터 7월까지 모던하임 매출을 분석한 결과 전년 동기보다 무려 약 441% 증가했다고 밝혔다.

모던하임은 상도가구를 대표하는 시스템행거 제품으로, 고가로 형성된 기존 가구 시장의 거품을 빼고 합리적인 가격과 높은 퀄리티로 호평을 받고 있는 제품이다.

상도가구는 모던하임의 매출 성장 요인으로 비대면 시대와의 적합성과 집꾸미기 열풍을 꼽았다. 모던하임은 코로나 19 이슈로 전문 기사의 방문 조립 서비스가 부담스러울 수 있는 상황에서 손쉬운 셀프 조립 및 설치가 가능한 모듈형 가구라는 점, 원하는 대로 선반 이동과 구성 추가, 위치 변경이 가능해 취향에 맞는 드레스룸을 완성할 수 있다는 점을 통해 소비자들의 호응을 얻었다.

또 좁은 공간부터 넓은 공간까지 배치할 수 있도록 사이즈를 다양하게 구성해 활용성과 가성비가 높은 점도 인기 요인으로 꼽혔다. 모던하임은 이와 같은 장점으로 국내뿐 아니라 독일, 호주, 모리셔스, 폴란드, 필리핀 등 5개국에 수출되며 해외 시장에서도 입지를 넓히고 있다.

상도가구 관계자는 "모던하임은 2019년 론칭 이후 7월 기준 국내 매출 총 30억을 돌파하며 지속적으로 성장세를 보이고 있는 인기 제품"이라면서 "올해 하반기에도 이처럼 소비자의 니즈와 트렌드를 반영한 다양한 신제품 라인업을 고객에게 선보일 예정"이라고 밝혔다. 상도가구의 모던하임은 다음달 6일까지 공식몰에서 60% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

평소생활, 가을맞이 '슬기로운 집콕생활' 이벤트

라이프스타일 브랜드 평소생활이 가을맞이 홈스타일링을 계획하는 이들을 위해 '슬기로운 집콕생활' 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 다음달 13일까지 진행될 이번 이벤트에서는 평소생활 제품들을 최대 66% 할인가로 공개한다.

가을철 이사나 혼수를 준비하는 소비자들은 이벤트를 통해 합리적인 가격에 메모리폼 매트리스와 메모리폼 토퍼를 구입할 수 있다.

평소생활 '크림매트리스'는 온도둔감성폼을 사용해 타 소재를 사용한 매트리스에 비해 열에 강하다. 보일러, 온수 매트, 전기장판 등 온열기구와 함께 쓸 수 있고 경화 현상으로 인한 가루 날림이 나타나지 않아 사계절 내내 동일한 감도를 유지한다.

'크림토퍼' 역시 크림매트리스와 같은 고밀도 온도둔감성폼으로 제작됐다. 과한 탄성으로 몸을 튕겨내는 저밀도 폼과 달리 충격 흡수에 탁월해 오래된 침대 위에서는 물론 바닥에서 사용해도 편안하게 수면을 취할 수 있다.

평소생활 관계자는 "가을에 들어서며 새롭게 침대를 마련코자 하는 분들께 도움이 되었으면 한다"면서 "글로벌 친환경 인증 ISO와 OEKO-TEX 인증을 확보하고 라돈 법정 안전 기준치를 지킨 평소생활의 토퍼 매트리스 제품들은 안심하고 애용할 수 있다"고 전했다.

콜라비팀, 디지털트랜스포메이션 성공 위한 '성공 사례 분석 리포트' 발행

원페이지 협업툴 콜라비를 제공하고 있는 콜라비팀이 '2021년 디지털트랜스포메이션 성공 사례 분석 리포트'를 발행했다.

최근 비대면 환경 구축과 함께 디지털트랜스포메이션(Digital Transfprmation)이 기업의 주 과제가 되고 있다. 그러나 대부분의 기업이 디지털 전환에 실패했다. 실제 맥킨지 조사 결과 디지털트랜스포메이션을 시도한 기업 중 70%가 실패한 것으로 나타났다.

협업툴 콜라비팀은 실패 원인과 성공 사례의 특징을 분석해 리포트를 발행했다. 나아가 디지털 트랜스포메이션을 성공시키기 위한 필수 요건 3가지를 제시하고 글로벌 기업의 성공 사례를 예시로 성공 방향을 제시한다. 해당 리포트는 국내 대기업을 중심으로 확산되면서 업종과 상관없이 다양한 기업이 정보를 얻고 있다.

콜라비팀 관계자는 "언택트 시대가 도래하면서 디지털 전환이 기업의 필수 과제가 되었으나 실행 방안이 많지 않다"면서 "이로 인해 어려움을 겪고 있는 기업들이 이번 리포트를 통해 구체적인 매뉴얼을 얻을 수 있을 것"이라고 밝혔다.

콜라비팀은 디지털트랜스포메이션 관련 리포트 외에도 최근 협업툴 비교 분석 리포트를 발행하여 정보를 제공하고 있다. 그 밖에도 재택근무 가이드, 협업툴 활용법, MBTI 팀워크 활용법 등 업무 생산성과 관련된 다양한 리포트를 제공중이다. 콜라비팀에서 발행한 업무 생산성 리포트는 콜라비 블로그에서 확인할 수 있다.

