한국GM, 올해 임금 교섭 공식 마무리… 합의안에 서명

[아시아경제 이기민 기자] 한국GM 노사가 27일 2021년 임금협상 합의안에 대한 조인식을 갖고 올해 임금 교섭을 공식 마무리했다.

한국지엠 부평 본사에서 진행된 이 날 조인식에는 카허 카젬 한국지엠 사장, 김호규 금속노조 위원장, 김성갑 금속노조 한국지엠 지부장 등 노사 교섭 대표들이 참석했으며, 노사가 함께 도출해 낸 2021년 임금 협상 합의서에 서명했다.

한국GM 노사는 지난 5월27일 상견례를 시작으로 총 15차례의 교섭 끝에 이달 19일 월 기본급 3만원 인상과 일시금 450만원 지급, 30만원 상당의 자사 브랜드 차량 정비쿠폰과 재래시장 상품권 20만원 지급 등을 담은 잠정합의안을 마련했다. 잠정합의안은 23∼24일 열린 조합원 찬반투표에서 찬성률 65.7%로 가결됐다.

한국GM은 앞서 지난달 22일 1차 잠정합의안을 마련했으나 조합원 찬반투표에서 과반수인 51.15%가 반대표를 던져 부결되자 추가 교섭을 통해 2차 잠정합의안을 마련했다.

한국지엠 관계자는 "노사 교섭이 마무리되어 기쁘게 생각하며, 이러한 긍정적인 모멘텀을 바탕으로 회사가 약속한 경영 정상화 노력을 앞으로도 이어가겠다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr