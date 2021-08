호남대, 신입생 등록금 '제로시대' 연다

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] AI특성화대학인 호남대학교(총장 박상철)가 신입생 등록금 '제로시대'를 연다.

호남대는 2022학년도 수시모집에서 교내 장학금인 희망장학금을 추가로 편성해 장학제도를 확대 개편할 방침이다. 최근 정부가 소득 7~8분위 학생들까지 국가장학금 350만 원 확대 지원을 발표하면서, 호흡을 맞춘 것이다.

호남대는 우수 학생을 유치하기 위해 수능 백분위 성적 350점 이상의 학생들에게 4년간(8학기) 등록금 전액을 감면해 주고 1년간 매월 30만원씩 총 360만원의 학업장려금을 추가로 지급한다.

확대된 장학제도가 적용될 경우 대부분의 신입생들이 등록금은 전액 면제받게 된다.

상당수 학생들은 연간 최대 360만원의 면학장학금을 추가로 지원받게 되는 것이다.

또 수시모집에 합격 후 등록한 신입생 전원에게 스마트기기(아이패드)를 구입할 수 있는 금액을 AI인재장학금으로 지급할 예정이다.

한편 호남대는 코로나19 방역과 원거리 학생들의 편의를 위해 수시모집 면접을 온라인 비대면면접으로 진행한다.

비대면 면접은 수험생이 시간적 공간적 제약에서 벗어나 안전한 공간에서 스마트폰이나 PC 등을 이용하여 화상으로 질문에 답변하는 방식이다.

