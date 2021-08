경남 진주시, 전기저상시내버스 12대 첫 도입 … 운행

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 진주시가 전기저상버스 12대를 시내버스에 도입해 운행한다.

진주시는 27일 내동면 소재 진주시 시내버스 공영차고지에서 친환경 전기저상버스 도입 기념행사를 열고 정식 운행토록 했다.

시는 현재 천연 가스연료 저상버스를 7대 운행하고 있으나 시내버스에 전기저상버스를 도입한 것은 이번이 처음이다.

지역 시내버스업체 4개사 중 진주시민버스가 12대를 도입했으며 이용수요가 많은 120번 노선과 130번 노선에 각 7대와 5대를 투입한다.

전기저상버스는 배기가스 배출이 없어 미세먼지 감소와 대기질 향상에 기여할 수 있다.

또 소음과 진동도 기존 버스보다 월등히 적어 시내버스 이용객에게 쾌적한 서비스를 제공한다.

진주시는 지난해 향후 3년간 총 36대의 전기 저상버스 도입 계획을 밝힌 바 있다.

조규일 진주시장은 "올해 도입을 시작으로 더 많은 시민이 친환경적이고 쾌적한 시내버스 서비스를 누릴 수 있도록 전기 저상버스 도입을 확대하겠다"고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr