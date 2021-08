순천시, 라이브커머스 전문 지역마케터 키운다

내달 10일까지 라이브커머스·쇼호스트 교육참가자 모집

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 최근 급성장하고 있는 라이브커머스 시장공략에 나선다고 27일 밝혔다.

지난해 4000억 원대였던 라이브커머스 시장 규모가 오는 2023년엔 10조 원대로 커질 것이란 전문가들의 예상과 함께 일부 기업들은 라이브커머스 쇼호스트와 마케터 발굴에 총력을 기울이고 있는 추세이다.

순천시도 라이브커머스 전문 마케터 발굴을 위해 ‘지역마케터 육성 사업’사업을 추진한다.

순천시 창업연당, 순천대학교가 주관하고 매일식품이 후원하는 ‘라이브커머스 전문 지역마케터 육성 사업’은 지역의 다양한 인재들을 라이브커머스 전문 마케터로 육성해 지역의 제품들을 판매할 수 있는 교육 프로그램으로 내달 16일부터 오는 10월 28일까지 주2회 순천대학교에서 라이브커머스 이론 및 모바일 쇼호스트 진행 교육이 이뤄진다.

교육 참여자에게는 교육 수료 후 총2회 네이버 쇼핑라이브 방송을 진행할 수 있는 기회도 주어진다.

라이브커머스, 디지털 마케팅에 관심있는 전남지역 주민이라면 누구나 참여가능하며, 내달 10일까지 순천시 창업연당에 신청하면 된다.

순천시 창업연당 최근영 센터장은 “라이브커머스 주 소비층인 2030세대의 공감을 이끌어낼 수 있는 청년 인재 발굴 및 육성이 지역 경제 발전에 큰 기여를 할 것”이라며 “앞으로 다양한 사업을 통해 지역 전문가 발굴과 순천시 일자리 창출을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr