[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 60대 남성이 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞고 30분 만에 숨져 보건 당국이 인과성 여부를 조사하고 있다.

27일 보건당국에 따르면 경남 함양에서 60대 남성 A씨가 지난 26일 오전 10시 30분께 아스트라제네카 2차 접종을 맞고 숨졌다.

A씨는 백신 접종 30분 뒤인 오전 11시께 함양읍의 한 식당에서 식사하던 도중 바닥에 쓰러져 병원으로 옮겼으나 끝내 숨졌다. A씨는 기저질환이 있는 것으로 알려졌다.

보건당국 관계자는 "A씨 사인과 관련해 백신 접종 인과성 여부를 확인하고 있다"고 말했다.

