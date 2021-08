민간임대주택 '수지구청역 롯데캐슬 하이브 엘' 견본주택 열고 공급 개시

10년 장기일반민간임대주택 상품

롯데건설이 민간임대주택 '수지구청역 롯데캐슬 하이브 엘'의 사이버 견본주택을 열고 27일 본격적인 공급 나선다.

경기도 용인시 기흥구 보정동 일원(옛 롯데마트 수지점 부지)에 들어서는 '수지구청역 롯데캐슬 하이브 엘'은 지하 3층~지상 36층, 4개 동, 총 715가구 규모로 조성된다. 전 가구가 수요자의 선호도가 높은 전용면적 84㎡타입의 단일면적으로 구성되며, 타입별 가구 수는 ▲84㎡A 248가구 ▲84㎡B 198가구 ▲84㎡C 124가구 ▲84㎡D 94가구 ▲84㎡E 51가구다.

10년 동안 안정적인 거주가 가능한 장기일반민간임대주택 상품으로 공급되는 이 단지는 신분당선 수지구청역 및 수인분당선 죽전역과 인접해 있는 더블역세권이다. 경부고속도로, 영동고속도로, 43번 국도가 인근에 자리해 서울 접근성 및 지역간 이동이 용이하다는 평가다.

신월초, 풍천초가 인접해 있고, 용인시의 명문학군인 수지1중학군에 배정이 가능하다. 또한, 도보권에 문정중이 위치하고 입시명문인 풍덕고도 가깝고, 주변에는 수지도서관, 수지구청역 주변 학원가 등이 자리하고 있다.

롯데건설 관계자는 "주거선호도가 높은 수지구청역 역세권 입지에 위치한만큼 수요자의 많은 관심이 예상된다"고 말했다.

내달 1일~2일 이틀 간 홈페이지에서 청약접수를 받는다. 이어 6일 당첨자발표를 진행하고, 13일부터 17일까지 닷새간 계약을 진행한다.

수지구청역 롯데캐슬 하이브 엘은 코로나19 확산 방지를 위해 100% 사이버 견본주택 형태로 운영된다. 홈페이지를 통해 단지의 상세 정보와 분양 일정 등을 비롯해 VR로 구현된 가구 내부를 현장감 있게 확인할 수 있다.

