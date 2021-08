선릉서 화물차에 깔린 '오토바이 운전자' 사망… 블랙박스 영상 확산

[아시아경제 나예은 기자] 서울 강남구 선릉역 인근 도로에서 오토바이 운전자가 대형 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

수서경찰서에 따르면 26일 오전 11시30분쯤 선릉역 인근 교차로에서 배달 오토바이 운전자 A(40대)씨가 23톤 화물차에 치여 현장에서 숨졌다. 신호를 기다리던 오토바이는 정차중이던 화물차 앞으로 자리를 옮겼고, 신호가 바뀌자 화물차는 그대로 오토바이를 들이받았다.

화물차 운전자 B(60대)씨는 당시 운전석이 높아 앞에 있던 A씨를 발견하지 못한 것으로 전해졌다.

이날(26일) 온라인 커뮤니티, 소셜미디어 등에는 사고 당시 상황을 목격한 누리꾼들의 글과 영상이 올라왔다. 현장을 지나가던 차량 블랙박스 영상도 공개됐다.

한 네티즌은 "사고 당시 반대편에 있었는데 너무 안타깝고 울컥하더라. 처음에 지나가던 분이 자기 외투로 (A씨를) 덮어줬다"고 전했다.

경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 자세한 사고 경위를 조사하고 있다. B씨의 과실이 인정되면 과실치사 혐의로 입건될 것으로 보인다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr