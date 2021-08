내일 전국 흐리고 비… 충남·남부 최대 150㎜ 폭우

[아시아경제 장효원 기자] 금요일인 27일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내릴 전망이다.

비는 새벽에 충남 서해안과 전남에서 시작돼 낮에는 전국으로 확대될 것으로 예상된다. 중부지방은 밤부터 차차 비가 그치겠다.

예상 강수량은 충청·남부지방 30~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 수도권(경기 북부 제외)·강원 영서 남부 10~60㎜, 경기 북부·강원(영서 남부 제외)·울릉도·독도 5~30㎜다.

아침 최저기온은 19~24도, 낮 최고기온은 서울 24도, 대구 30도 등 24~31도의 분포를 나타낼 전망이다.

미세먼지 농도는 비의 영향으로 전 권역에서 '좋음~보통' 수준을 보이겠다.

기상청은 서해와 남해, 동해 남부와 제주 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 서해 일부 지역에는 짙은 안개가 끼겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다고 전했다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

먼바다의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해 0.5~2.0m, 남해 1.0~2.0m로 예상된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr