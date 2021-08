홍천군, "30년 만에 토종 '홉' 대량 증식 성공"‥ '수제 맥주' 제조 도전

효모 배양 및 맥주 효모 연구도 병행

[아시아경제 라영철 기자] 홍천군 농촌 신활력플러스 사업추진단은 "친환경으로 재배한 토종 국산 홉의 대량 증식에 성공했다"고 26일 밝혔다.

'홉'은 뽕나무과의 여러 해 살이 덩굴 식물의 암꽃 이삭인 '루푸린'으로 맥주 특유의 향기와 쓴 맛을 내는 데 첨가한다.

추진단은 특히 대량 증식에 성공한 '홉' 유전자 분석을 의뢰해 세계의 어떤 품종과도 겹치지 않는 국산 홉으로 인정받아 식물특허출원도 진행하고 있다.

대량 증식에 성공한 홉은 홍천군 내촌면 야산에서 자라던 것을 지역 주민이 발견, 지금까지 연구를 거듭한 끝에 이뤄낸 결과다.

추진단은 8월 말까지 홉을 수확할 예정이며, 지역 생산자들과 협업해 국산 홉을 사용한 수제 맥주 제조 국내 첫 도전에도 나선다.

또한 최초의 토종 국산 홉 재배와 함께 홍천군에서 선발한 효모를 배양, 맥주 효모에 사용할 수 있는 연구도 함께 진행한다.

추진단은 홉 재배 교육을 수료한 8개 농가에 홉 종묘와 시설을 지원할 예정이며, 유기농 농법 기술을 이용한 특색 있는 홉 재배기술을 개발, 내년부터 농가에 본격적으로 보급할 예정이다.

허필홍 홍천군수는 "1990년 홍천에서 홉이 사라진 후 30년 만에 다시 서석면 검산리에서 대량 증식에 성공해 약 3톤의 홉을 생산하는 큰 성과를 이뤘다"면서 "내년 수제 맥주 공장과 체험장인 H.O.P.E 센터와 홉 기반시설을 준공하면 농촌 신활력플러스 사업이 본궤도에 오를 것으로 기대한다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr