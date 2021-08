세븐일레븐, 뉴빌리티와 '자율주행 로봇 배달 서비스' 프로젝트 추진

자율주행 로봇 배달 서비스 도입 및 상용화 위한 업무협약 체결

실외 자율주행 배달로봇 '뉴비' 4분기 내 상용화 전제 시범 운영 계획

[아시아경제 김유리 기자] 편의점 세븐일레븐이 로봇을 활용한 근거리 배달 서비스 프로젝트를 추진한다.

세븐일레븐은 자율주행 로봇 소프트웨어 개발 스타트업 '뉴빌리티'와 '자율주행 로봇 배달 서비스 도입 및 상용화'를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 이날 서울 중구 세븐일레븐 본사에서 열린 업무협약식에는 최경호 세븐일레븐 대표, 이상민 뉴빌리티 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

세븐일레븐은 이번 업무협약을 통해 '뉴빌리티'가 개발한 실외 자율주행 배달로봇 '뉴비'를 활용한 근거리 배달 서비스를 4분기 내 시범 운영할 계획이다. 수도권 지역 주택가 상권을 중심으로 상용화를 전제로 한 시범 운영을 하게 된다.

뉴빌리티의 배달로봇 '뉴비'는 카메라 기반 자율주행 시스템을 탑재하고 있어 도심 내에서 뛰어난 자율주행 성능을 보여주면서도 가격 경쟁력을 갖췄다. 라이다(LiDAR) 기반의 자율주행 솔루션에 비해 뉴빌리티의 멀티 카메라 시스템은 개발 비용이 10분의 1 수준이다. 로봇 배달 서비스는 자영업자의 비용 부담을 낮춰주는 게 핵심이라는 판단에 처음부터 가격 경쟁력을 최우선 목표로 한 결과라고 회사 측은 설명했다.

복잡한 도심이나 비, 눈 등이 오는 상황에서도 안정적으로 자율주행 배달 임무를 수행할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다. 서울 강남과 같은 도심지에서는 고층 건물이 많아 기존의 GPS 기반 자율주행 시스템이 잘 작동하지 않을 수 있고, 보행자와 자전거 등으로 붐비기 마련이다. 뉴비 배달로봇은 멀티 카메라 시스템뿐만 아니라 다양한 센서 기술을 융합해 도심에서도 정확한 위치 추정과 장애물 인식, 회피가 가능하다.

이상민 뉴빌리티 대표는 "세븐일레븐과의 협업은 국내 리테일 업계에서 시도하는 첫번째 라스트마일 로봇 배달 사례로 로봇 배달 서비스 상용화의 기폭제가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 협업 사례들을 통해 고객들이 배달로봇 뉴비와 일상 속에서 자주 마주칠 수 있도록 하겠다"고 말했다.

최경호 세븐일레븐 대표는 "뉴빌리티는 현재 국내 스타트업 중에 배달 로봇 기술로는 가장 앞서 있는 만큼 이번 프로젝트 계획의 파트너로 최적이라고 판단했다"며 "이를 기반으로 편의점의 차세대 배달 서비스 모델을 안정적으로 구축할 계획이며, 가맹점의 운영 편의와 수익을 증대시킬 수 있는 혁신 활동에 양사가 더욱 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr