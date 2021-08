인공지능 ‘일타 교사’ 되야죠 … 2학기 고교 첫 AI수업 대비 열공하는 선생님

동의과학대, 교사 대상 자율주행 자동차 운용 교육

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘인공지능’ 과목이 고등학교에 생긴 걸 아시나요?

동의과학대에선 요즘 나이든(?) 학생들이 AI를 배우기 위해 ‘열공’에 빠져 있다. 이 학생들은 현직 부산시내 고교 교사들이다.

교육과정 개정으로 2학기부터 고등학교에 ‘인공지능 기초’와 ‘인공지능 수학’이 선택과목으로 도입됐기 때문이다.

실제 수업에서 인공지능과 소프트웨어를 이용해 수업이 이뤄질 전망이다. 이 수업을 위해 현장 교사를 대상으로 AI 활용 역량 강화 교육연수가 대학에서 진행되고 있다.

동의과학대학교는 지난 25일 대학 산학협력관 ‘AI Cafe’에서 ‘부산컴퓨터과학고등학교 AI LAB’과 공동으로 부산지역 고등학교 교사를 대상으로 ‘AI 자율주행 자동차 운용 교육’을 실시했다.

인공지능과 자율주행 자동차에 대한 이해를 높이기 위해 마련된 특강에 부산지역 고교 교사 10명이 출석했다.

이날 활용된 자율주행 자동차 실습 키트는 구글의 인공지능 개발 프레임워크인 텐서플로우(Tensorflow)와 NVIDIA 젯슨 자비어(Jetson Xavier) 기반의 인공지능 블록 코딩이었다.

AI에 대한 사전 지식 없이 쉽고 빠르게 AI 자율주행모델을 구현할 수 있었다.

교사들은 직접 만든 인공지능 모델을 넣은 블록 코드를 자율주행 자동차 실습 키트에서 실행하고 트랙에서 주행하는 교육을 받았다.

특강에 참가한 부산컴퓨터과학고 임병준 교사는 “이번 교육에서 사용된 인공지능 블록을 통해 인공지능에 생소한 학생들도 손쉽게 AI 자율주행모델을 직접 구현해 보고, 그 원리를 스스로가 깨우칠 수 있을 것 같다”고 말했다.

동의과학대학교 AI Cafe는 학생들이 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 미래기술을 재밌게 접할 수 있는 체험형 학습공간이다.

재학생 외에도 지역 초·중·고교생과 일반인들에게도 개방해 AI 체험과 수준별 코딩 교육을 시행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr