강기윤·이철규 "부동산의혹, 억울하다"…野, 권익위 조사 공정성 문제제기

[아시아경제 나주석 기자] 강기윤·이철규 국민의힘 의원들은 26일 국민권익위원회의 부동산 전수조사 결과와 관련해 억울함을 호소하며 당이 내린 탈당요구 처분 등에 대해 제고를 요구했다. 국민의힘은 권익위의 조사와 관련 탈당 요구를 한 의원에 ‘선당후사’를 요구하는 한편, 조사의 문제점을 제기하기도 했다.

이준석 국민의힘 대표는 26일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "부동산 문제에 대한 입장 결정 등 어려운 결정이 많았고 당의 조치에 대해 다소간의 이견이 있을 수 있다는 것을 이해한다"면서도 ""가장 중요한 것은 대선 승리를 위해 모두가 합심하는 것이고, 선당후사 정신을 발휘하는 것"이라고 밝혔다.

이날 회의에는 당 최고위로부터 탈당을 요구받은 강 의원과 이 의원이 출석해 억울함을 토로했다.

강 의원은 "문제가 된 과수원 땅은 1998년도에 아버지와 같이 경작했던 곳으로 이곳이 시에 수용되면서 제가 투기했다고 하는데 제기 시보고 매수하라고 한 것도 아니고 필요로 시가 강제 수용한 곳"이라고 주장했다. 그는 과수원 매입 당시에는 2억6000만원이었는데 수용하면서 45억원에 시가 수용했다고 설명했다.

이 의원은 "결혼한 딸에 편법증여의혹이 있다는 것"이라며 "4억원 정도 되는 소득 증빙과 아파트 매입할 때 전세 안고 간 것 등 자료를 제출해 소명된 줄 알았더니 의혹이 있다고 한다"며 "충분히 금융거래정보 조회하면 관계없다는 거 알 수 있음에도 그런 조치 안 하고 당에 의혹이 있는 것처럼 한다"고 말했다. 그는 "객관적 자료로 재검토해달라"고 요청했다.

허은아 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "권익위 조사가 원래의 취지를 벗어난 점에 유감을 표하지 않을 수 없다"며 "고위공직자가 공적 정보를 이용해 부적절한 투기를 했는지 밝히겠다는 목적에서 벗어난 조사가 여럿 있으며 2014년 이후 부동산 취득을 조사한다고 했음에도 야당 의원들에게는 2004, 2006년 등 범위에서 벗어난 조사 기간을 적용했다"고 지적했다.

허 수석대변인은 "민주당은 야당 공세에 열을 올리기 전에 국민들이 판단하실 수 있도록 권익위 조사 결과부터 국민 앞에 공개하라"고 요구했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr