부산 관광 살리는 ‘히든 카드’ 또 나왔다 … 善결제 프로젝트 시즌2 컴백!

부산시, 善한 가격으로 관광업계 지원 관광객 유치



6월 출시 ‘시즌1’ 10개 상품 중 7개 2시간만에 완판

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 ‘착한 가격’으로 관광업계를 살리고, 관광객을 유치하는 프로젝트를 추진한다.

부산시는 코로나19 장기화로 어려움에 부닥친 부산 관광업계를 지원하기 위해 ‘2021 함께해요 부산관광 善(선)결제 프로젝트’ 시즌 2를 시작한다고 26일 밝혔다.

‘부산관광 善(선)결제 프로젝트’는 전문기획사가 관광시설사 이용권에 관광콘텐츠를 더해 관광상품을 개발하고, 이를 여행사에서 부산시 지원을 받아 파격적인 가격으로 선(先) 구매해 고객에 판매하는 방식이다.

전국 최초로 시도하는 지자체와 지역 관광업계의 상생 모델이다.

지난 6월 실시한 시즌 1은 부산 대표 관광시설사의 참여로 판매개시 2시간 만에 구성 상품 10개 중 7개가 완판되는 예상 이상의 기록을 세웠다.

프로젝트에 참여한 부산 대표 관광시설사는 부산엑스더스카이, 송도케이블카, 서프홀릭, 해운대블루라인파크, 요트탈래, 드림씨어터, 부산아쿠아리움 총 7개사이다.

전통여행사는 선결제를 활용해 새로운 관광 패키지상품을 기획하고, ‘라이브커머스’, ‘스마트스토어’와 같은 채널을 통해 판매해 새로운 수익모델을 창출했다.

관광객들도 할인된 가격으로 상품을 구매할 수 있게 돼 사업에 대한 높은 만족도를 보였다.

이번 ‘善(선)결제 시즌2’에서는 시즌1을 보완해 통합콜센터를 운영하고 수량제한 없이 상품을 판매하는 등 고객 편의와 혜택을 강화했다.

또한 참여 여행사를 국외여행사까지 포함한 200개 사로 확대하고, 여행사가 판매실적에 따라 더 많은 혜택을 가져가도록 수익구조도 개선했다.

프로젝트에 참여할 기획사와 여행사는 오는 9월 3일까지 부산관광공사로 신청하면 된다.

9월 중 참가업체를 선정하고 본격적인 상품 판매가 시작된다.

박형준 부산시장은 “침체된 지역 관광산업 활성화를 위해 기획한 부산관광 善(선)결제 프로젝트가 시즌2를 시작한다”며, “이번 프로젝트로 지역 관광업계가 상생 협력을 통해 혁신 주체로 성장하길 바라며, 관광산업 생태계를 든든하게 구축하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

