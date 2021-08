애경산업 '랩신', 위생 제품 한 데 모은 선물세트 출시

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업은 위생 전문 브랜드 ‘랩신’에서 세정·항균 제품 및 개인 위생관리 제품 등을 한 데 모은 ‘랩신 위생선물세트’를 선보인다고 26일 밝혔다.

랩신 위생세트는 손소독제, 손세정제 등이 포함된 기본적인 손 위생 관리 제품들과 마스크 등을 포함한 2~3만원대의 가격 부담 없는 실속형 세트부터 황사마스크(KF94) 제품을 포함한 제품 구성의 4만원대 고급형 세트까지 다양한 가격대로 출시됐다.

랩신 위생선물세트는 오는 9월 초까지 이마트, 농협 등에서 미리 만나볼 수 있으며 이후에는 대형마트, 편의점 등에서 구매 가능하다.

랩신 브랜드 관계자는 “최근 tvN 드라마 ‘슬기로운 의사생활 시즌2’에 공식 협찬을 시작한 랩신의 위생 제품을 담은 토탈 위생선물세트다”며 “귀향이 어려운 코로나 시대에 랩신 위생선물세트로 부모님이나 지인들에게 비대면으로 감사한 마음과 슬기로운 위생을 전할 수 있기를 바란다”고 말했다.

