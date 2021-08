'3기 대한민국 열린정부위원회' 출범…시민사회와 본격 협업

27일 위촉식 갖고 본격 활동

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부는 제3기 대한민국 열린정부위원회가 27일 위촉식(비대면 영상회의)을 갖고 본격적인 활동에 들어간다고 26일 밝혔다.

열린정부위원회는 정부와 시민사회의 협력을 기반으로 정부의 투명성 및 시민참여를 증진하기 위한 국내민관협의체로 국제민관협의기구인 열린정부파트너십의 국내 조직이며 2017년 열린정부 포럼으로 출범했다.

이번에 출범하는 위원회는 시민사회단체 활동가 및 학계 인사 등 민간위원 22명과 고규창 행안부 차관을 포함한 중앙행정기관 국장급 이상의 정부위원 8명 등 총 30명으로 구성됐다. 민간위원, 현장 전문가의 비중을 대폭 확대하고, 시빅해커로 활동하는 젊은 인재를 위원으로 위촉해 청년층의 대표성을 확보하고, 여가부 등 정부위원도 추가 위촉했다.

위원회는 2년마다 수립하는 열린정부 국가실행계획에 관한 사항, 열린정부의 가치 확산과 인식 제고, 시민의견 수렴 및 시민참여 방안 등에 대해 정부와 협업하는 역할을 수행하게 된다. 올해 12월 대한민국에서 개최되는 OGP 글로벌서밋의 기획부터 운영 전 단계에 걸쳐 정부의 협업 파트너로 국제회의를 준비해야 하는 임무를 맡게 된다.

이날 위촉식 이후에는 제1차 전체회의에서는 정부위원장인 행안부 차관과 함께 공동위원장을 맡을 민간위원장을 호선하고 한국의 OGP 활동현황, 제7차 OGP 글로벌서밋 추진계획과 위원회의 역할에 대해 논의하는 등 제3기 대한민국 열린정부위원회가 본격적인 활동을 시작한다.

전해철 행정안전부 장관은 "시민의 참여를 정책화하고, 함께 문제를 해결할 때 수용성과 효과성이 높은 정책을 실현할 수 있을 것"이라며 “앞으로 정책을 만들어 가는 과정에 실질적으로 민간의 의견을 담을 수 있도록 하고, 정부혁신과 열린정부 가치를 기반으로 국내외에서 시민사회와의 협력을 주도해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr