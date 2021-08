맛도 좋아 이웃 걸로 … 새울원자력본부, 노·경 합동 ‘서생배’ 판촉 구매

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 맛 좋은 배 먹고, 이웃 농가 소득에 일조하고 ….

한국수력원자력 새울원자력본부는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역농가를 돕기 위해 23일과 25일 양일에 걸쳐 3000만원 상당의 울주군 특산품인 ‘서생배’를 구입했다.

새울본부 노조와 경영진은 지난 23일 서생배영농조합에서 633박스, 25일 서생농협에서 533박스, 총 1166박스를 구매했다.

구매한 특산품은 새울본부 임직원들에게 전달된다. 기업이 이웃 농민을 위하는 지역특산품 소비촉진 캠페인인 셈이다.

문지훈 본부노조위원장은 “맛 좋고 영양도 좋은 울주지역 특산품 배를 구매해 조합원들과 함께 나눌 수 있어 기쁘다”며 “계속해서 직원들에게 울주지역 특산품을 많이 홍보해 지역경제에 보탬이 되도록 하겠다”고 말했다.

이상민 새울본부장은 “배 농사를 짓는 이웃 농가에 힘이 되면 좋겠다”며 “지역에 실질적인 도움이 되는 소비 촉진 캠페인을 이어가겠다”고 말했다.

새울본부 노·경은 지역 상생과 사회공헌을 위한 활동을 함께해 나갈 계획이다.

