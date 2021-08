[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 내달 13일까지 농업기술센터에서 농업인 역량 개발을 위한 ‘홈카페 바리스타 교육’을 진행한다고 25일 밝혔다.

농촌지도자화순군연합회 회원을 대상으로 진행되는 바리스타 교육은 핸드드립 커피 추출, 카페 음료 만들기 등 가정에서도 손쉽게 만들 수 있는 커피·음료 제조 기법을 실습한다.

군은 농업인 역량 강화와 함께 주민들의 코로나 블루 극복을 위한 교육 프로그램을 지속적으로 개발·발굴해 확대 운영할 계획이다.

농업기술센터 관계자는 “농업인들의 역량 강화를 위한 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다”며 “앞으로도 농업인들의 많은 협조와 참여를 바란다”고 말했다.

