'평균 나이 8살' 中 아이돌 그룹, 아동착취 논란에 5일 만에 해체

[아시아경제 김수환 기자] 평균 나이 8살의 중국 아이돌 그룹 '천부소년단'이 아동 착취 비판에 데뷔 5일 만에 해체됐다.

25일 펑파이에 따르면 천부소년단의 소속사는 전날 밤 웨이보(중국판 트위터)에 그룹 해체 소식을 발표했다.

소속사는 성명에서 "내부 논의를 통해 천부소년단을 해체하고 후속 작업을 성실하게 진행하기로 했다"며 "사회 각계와 네티즌의 비판에 감사하다"고 밝혔다.

7명의 어린이로 구성된 천부소년단은 지난 20일 데뷔와 동시에 논란에 휩싸였다.

평균 나이가 8살로 가장 나이가 많은 멤버가 11살이고, 최연소는 7살에 불과했기 때문이다. 이에 일부 네티즌들은 "어린이를 돈벌이에 이용한다"며 아동 착취라는 비난도 했다.

언론도 비판에 가세했다.

중국 CCTV는 논평에서 "아이들을 절대로 돈벌이로 만들지 말고, 인생의 길을 찾기 전에 데뷔시켜서는 안 된다"고 지적했고, 베이징청년보도 "어린아이들을 아이돌로 육성하는 것은 사실상 아동학대 행위"라고 비판했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr