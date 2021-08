이상호 대표, "11번가 구매 경험 그대로 아마존 직구 가능"

이달 31일 '아마존 글로벌 스토어' 오픈

[아시아경제 조인경 기자] "기존 해외직구 서비스와는 사이즈가 다른, 압도적인 스케일로 준비했다."

11번가가 아마존(Amazon)과 손잡고 오는 31일 해외직구 서비스 '아마존 글로벌 스토어(Amazon Global Store)'를 국내에 오픈한다. 지난해 11월 아마존이 11번가와 사업 협력을 발표한 지 약 10개월 만이다.

이상호 11번가 사장(사진)은 25일 '아마존 글로벌 스토어' 오픈과 관련한 온라인 간담회에서 "국내 고객들이 전세계 상품을 편하게 구매할 수 있도록 하기 위해 아마존 한국 서비스를 런칭했다"며 "어떻게 하면 고객들이 더 편하게 아마존 글로벌 스토어를 즐길 수 있을까를 고민한 결과, 11번가에서의 구매 경험 그대로 글로벌 스토어를 즐기는 것이 가장 편할 것이라 생각했다"고 설명했다.

11번가는 아마존에서 판매중인 모든 상품 중 한국 고객이 선호하는 상품, 국내 반입에 문제가 없고 한국으로 배송이 가능한 상품을 11번가에서 편리하게 검색하고 주문, 결제까지 가능하도록 했다. 디지털, 패션, 뷰티, 리빙, 도서까지 수천만개의 상품을 판매할 예정이다.

고객들의 접근성을 높이고자 새로운 11번가 앱에선 홈 옆에 '아마존홈', '아마존베스트', '아마존딜' 탭이 새로 생겼다. 화면 하단 홈 버튼 바로 옆에도 아마존 탭을 배치했다. 아마존 쇼핑을 처음 경험하는 고객들도 원하는 상품을 쉽게 찾을 수 있도록 아마존 핫딜 상품과 인기 구매 상품 등을 한 눈에 볼 수 있게 구성했으며, 특히 한국 직구 고객들이 선호하는 상품을 16만개 이상 선별한 '특별 셀렉션'도 마련했다.

검색 창에 고객이 원하는 상품이나 키워드를 입력하면 아마존 글로벌 스토어 상품들이 우선 검색된다. 상품을 클릭하면 11번가에서 아마존 사이트의 상품정보를 반자동으로 번역한 상세 페이지가 나오고, 아래 쪽엔 아마존 이용자들이 남긴 상품 리뷰를 영어 또는 자동번역된 한국어로 읽을 수 있다. 원하는 상품을 선택해 장바구니에 페이지로 이동하면 이후 배송받을 곳을 입력하고 금액을 결제하는 단계는 11번가와 동일하다.

해외직구의 걸림돌로 꼽히던 배송비 부담도 획기적으로 없앴다. SK텔레콤이 새롭게 선보이는 구독 상품 '우주패스(Universe Pass)' 가입하면 아마존 글로벌 스토어에서도 구매금액과 관계 없이 무료배송 혜택을 제공한다. 우주패스에 가입하지 않아도 11번가 회원이면 누구나 아마존 글로벌 스토어에서 2만8000원 이상 구매 시 무료 배송된다.

이 사장은 "이번 런칭 시에 수천만개의 도서와 상품을 판매하는데, 우주패스 가입 후 11번가 아마존 글로벌 서비스에서 구매하면 가장 가성비 좋게 구매할 수 있다"고 소개했다.

해외직구 시 통상 2주 이상 걸리는 배송 기간도 아마존 글로벌 스토어를 이용하면 영업일 기준 평균 6~10일로 단축된다. '특별 셀렉션' 제품은 보다 빠른 평균 4~6일 안에 배송된다.

구매한 상품의 관부가세(통관대행수수료)와 배송비 등을 결제 단계에서 한 번에 계산할 수 있다. 11번가에서 제공하는 결제수단을 그대로 사용할 수 있으며 SK페이 원클릭 결제도 이용할 수 있다. 11번가에서 구매한 아마존 상품과 관련한 주문, 결제, 배송, 반품, 환불 등 고객문의를 한국어로 할 수 있는 전담 고객센터도 운영된다.

이상호 11번가 사장은 "이제 11번가 고객들은 국가와 언어 등의 장벽 없이 아마존만의 특별한 상품과 혜택, 편리한 쇼핑경험을 즐길 수 있다"며 "11번가는 아마존 글로벌 스토어 오픈을 시작으로 국내 해외직구 시장의 혁신적인 변화를 만들어 낼 것"이라고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr