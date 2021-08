▶김옥순씨 별세, 박관천 전 경정(전 청와대 공직기강비서관실 행정관) 모친상 =25일 오전 10시, 창원한마음병원 장례식장 특실, 발인 27일 오전 10시, 장지 경남 진주시 내동 소재 선영. ☎055-225-1200

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr