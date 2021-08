KB국민은행, 메타버스 기반 신입행원 연수 개강식 개최

향후 비대면 소통행사와 교육과정에 메타버스 기술 적극 활용

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 메타버스를 활용한 신입행원 연수 개강식을 비대면으로 개최했다고 25일 밝혔다.

KB국민은행은 코로나19로 인해 이번 신입행원 연수의 개강식과 주요 강의를 메타버스 플랫폼의 게더타운(Gather Town)을 활용해 진행한다.

메타버스 공간에 여의도 신관, 천안연수원, 김포IT센터 등 은행의 주요 건물을 구성해 신입행원들이 가상공간에서 실제처럼 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 또한 핵심가치 찾기 미션, 세대공감 퀴즈존 운영 등을 통해 학습에 재미를 더한 프로그램으로 가상공간 특유의 장점을 최대한 살렸다.

메타버스 공간의 연수 과정은 신입행원 각자가 자신의 개성을 나타낸 아바타를 통해 소통하고 학습에 참여할 수 있도록 설계했다. 특히 ‘선배와 대화존’ 에서는 본인이 근무를 지망하는 부서의 선배들과 질의응답을 통해 신입행원 연수기간 중 학습 방향과 은행 생활의 미래를 계획할 수 있다. 또한 ‘팀별 소모임존’을 통해 공동 프로젝트를 진행하는 등 게더타운의 양방향 의사소통이 수월한 장점을 활용했다.

강석곤 KB국민은행 경영지원그룹 대표는 “CEO와 직원들과의 소통 행사인 ‘CEO타운홀미팅’과 자율학습 프로그램인 ‘KB스터디그룹’ 등의 교육 과정에 최적화된 메타버스 플랫폼을 적극 활용하겠다”며, “현재 개발 중인 HRD신시스템에도 메타버스를 이용한 교육 환경을 구축할 예정이다”고 밝혔다.

