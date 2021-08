광주 남구, '청년 코딩강사 양성과정' 교육생 모집

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 4차 산업시대에 맞춰 '청년 코딩강사 양성과정' 교육생을 모집한다고 25일 밝혔다.

남구는 관내 거주 중인 만 19세 이상부터 45세 미만 청년을 대상으로 선착순 10명을 모집한다.

교육은 오픈 소스 웹 애플리케이션인 앱 인벤터(App Inventor)와 인터페이스 사용법을 비롯해 화면 배치 레이아웃, 이미지 구동 및 구글 지도 연동 실습, 스마트폰 센서 및 블루투스 서버 연동 등을 배우는 과정이다.

4차례에 걸친 앱 프로젝트 실습을 통해 본인이 제작한 프로젝트를 발표하는 등 제작·기획하는 훈련도 받는다.

교육은 오는 11월 11일까지 두 달간 총 20차례(60시간)에 걸쳐 진행된다.

수료 후 자격증을 취득한 청년은 초등학교 및 중학교 방과 후 학교 프로그램 강사 및 문화센터에서 실시하는 코딩 프로그램 운영자로 일할 수 있는 기회를 얻는다.

남구 관계자는 "4차 산업 맞춤형 인재 육성을 통해 지역 청년들에게 새로운 일자리를 제공하고, 이를 통해 경제 활성화도 도모할 수 있도록 프로그램 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

