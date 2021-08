KT&G, ‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 골프에디션’ 한정판 출시

[아시아경제 임혜선 기자] KT&G는 골프용품 브랜드인 ‘볼빅(Volvik)’과 협업한 ‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 골프에디션’ 한정판을 출시한다고 25일 밝혔다.

이번 ‘볼빅 골프에디션’은 새로운 디자인과 색상을 적용한 ‘릴 하이브리드 2.0’과 볼빅의 ‘뉴 비비드(NEW VIVID)’ 골프공 3구, 협업 기념 볼마트 등으로 구성됐다. 볼빅 골프공의 색상에서 영감을 받은 ‘레드’와 볼빅만의 개성있는 정체성을 디잔에 적용한 용한 ‘화이트’ 2종으로 출시된다.

지난해 2월 출시된 ‘릴 하이브리드 2.0’은 스틱 삽입 시 버튼을 누르는 과정 없이 자동으로 예열되는 ‘스마트 온’ 기능을 궐련형 전자담배 최초로 탑재한 것이 특징이다. 또한 OLED 디스플레이를 디바이스 전면에 장착해 배터리와 카트리지 잔량, 흡입 횟수 등을 실시간으로 확인할 수 있게 했다.

‘릴 하이브리드 2.0’은 이전 제품인 ‘릴 하이브리드 1.0’의 풍부한 연무량과 찐맛 감소 등의 장점은 유지한 채 사용자 편의성을 높인 제품으로 국내시장에서 현재까지 누적 판매량 60만대를 돌파하고 일본 시장에서도 인기를 끌고 있다.

‘릴 하이브리드 2.0 볼빅 골프에디션’의 권장 소비자가는 9만9000원이다. 제품은 릴 플래그십 스토어인 ‘릴 미니멀리움(lil MINIMALIUM)’과 온라인몰인 ‘릴스토어’에서 25일 우선 판매된다.

